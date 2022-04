Situação de Borodyanka é ‘muito pior’ do que a de Bucha, diz Zelensky

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse nesta quinta-feira (7) que a situação em Borodyanka, cidade a noroeste de Kiev com 13.000 habitantes, “é muito pior” do que a de Bucha.

De acordo com o prefeito Georgiy Erko, há pelo menos 200 cadáveres de civis sob os destroços. Segundo ele, o exército russo dizia às pessoas que elas poderiam ser evacuadas, “mas disparavam em qualquer um que saísse nas ruas”.

“Em 24 de fevereiro, fomos a primeira cidade bombardeada. Estamos começando agora a retirar as vítimas dos escombros porque os russos não permitiam que fizéssemos isso”, disse ele.

De acordo com a procuradora-geral ucraniana, Irina Venediktova, 26 corpos haviam sido descoberto nas ruínas de dois prédios em Borodyanka. No entanto, Zelensky indica que o número de vítimas “é muito maior do que em Bucha”.

A cidade de Bucha foi atacada pelas tropas de Moscou durante semanas e, após retomada por forças ucranianas, foram encontradas centenas de corpos nas ruas. Algumas vítimas, segundo o governo ucraniano e imagens veiculadas por veículos internacionais de imprensa, estavam com as mãos amarradas e pareciam ter sido mortas com tiros pelas costas.

Nesta quinta, a Assembleia Geral da ONU votou pela suspensão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos, sediado em Genebra, em uma iniciativa liderada pelos Estados Unidos. Foram 93 votos a favor, 24 contrários e 58 abstenções, incluindo o Brasil.

“A Rússia não está apenas cometendo violações dos direitos humanos, está abalando as fundações da paz e segurança internacionais”, disse o embaixador ucraniano na ONU, Sergiy Kyslytsya, antes da votação.