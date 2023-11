Serviço secreto atira contra grupo que roubava carro de neta de Biden

A polícia e o Serviço Secreto dos Estados Unidos estão investigando uma troca de tiros envolvendo um agente e três indivíduos que tentaram arrombar um carro do governo na casa da neta do presidente Joe Biden, Naomi Biden, em Washington. Os suspeitos foram encontrados quebrando a janela do veículo.

O caso ocorreu na noite do último domingo, 12, pouco antes da meia-noite, na frente da casa de Naomi, no bairro de Georgetown. Não está claro se a neta do presidente ouviu os tiros, mas ela foi informada do incidente posteriormente.

“Durante este encontro, um agente federal disparou uma arma de serviço e acredita-se que ninguém foi atingido”, disse Anthony Guglielmi, porta-voz do Serviço Secreto americano. “Os infratores fugiram imediatamente do local em um veículo vermelho e uma vigilância regional foi emitida para unidades de apoio. Não houve ameaça a nenhum protegido e o incidente está sendo investigado pelo Departamento de Polícia Metropolitana de DC e pelo Serviço Secreto”.

Uma fonte familiarizada com o assunto confirmou à emissora de televisão americana CNN que o agente envolvido foi designado para a proteção de Naomi Biden. A neta do presidente é filha de Hunter Biden e de sua ex-esposa, Kathleen Buhle, e trabalha como advogada.

A tentativa de roubo aconteceu em meio a um aumento na criminalidade em Washington. O roubo de veículos motorizados aumentou 98% no ano passado, de acordo com estatísticas da polícia local.

As autoridades relataram mais de 750 roubos de carros ocupados e mais de 6 mil furtos de veículos não ocupados este ano no distrito. No mês passado, o deputado Henry Cuellar, do Texas, foi sequestrado perto do Capitólio por três agressores armados, que roubaram seu carro, mas não o machucaram fisicamente.

