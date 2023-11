O que disse Sergio Massa ao reconhecer a vitória de Javier Milei

Por volta das 20h10 da noite deste domingo, 19, o atual ministro da Economia, Sergio Massa, candidato do peronismo, assumiu a derrota a Javier Milei, candidato ultraliberal e que irá governar o país nos próximos quatro anos. “Telefonei para Javier Milei e o desejei boa sorte”, disse o peronista antes mesmo da divulgação dos resultados oficiais das eleições de Buenos Aires. “Os argentinos escolheram outro caminho”. Com 89% das urnas apuradas, Milei liderava a corrida com 55,9% contra 44,1% de Massa.

“A Argentina tem um sistema democrático forte, transparente e que respeita sempre os resultados. E é isso que estamos fazendo”, afirmou em seu comitê de campanha, em Buenos Aires. “A convivência, o diálogo e o respeito pela paz, frente a tanta violência é o melhor caminho que podemos recorrer”, afirmou.

Massa afirmou que a transição de poder começará amanhã, de forma pacífica, porém, a responsabilidade pela condução do país, política e economicamente, passa a ser do governo eleito. “Toda a responsabilidade é do ganhador”, afirmou. A posse do atual presidente ocorre no dia 10 de dezembro. Uma das principais promessas de Milei é dolarizar a economia.

O ministro da Economia e ex-prefeito de Tigre, cidade próxima a Buenos Aires, disse no fim de seu discursos que não deve seguir na política. “Tenho outras responsabilidades a partir de agora, mas podem contar sempre comigo para defender as causas que acreditamos, como o direito ao trabalho”.