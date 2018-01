Senado americano chega a acordo para reabertura do governo

O Senado americano chegou a um acordo sobre o orçamento provisório do governo e o fim da paralisação da máquina pública federal nos Estados Unidos. A Casa aprovou a nova lei orçamentária, que manterá o governo funcionando até o dia 8 de fevereiro.

Antes do início da votação, o líder do Partido Democrata no Senado, Chuck Schumer, anunciou que chegou a um acordo com o líder dos republicanos, Mitch McConnell. “Em algumas horas, o governo será reaberto”, disse. “Temos muito a fazer”.

Segundo Schumer, os democratas receberam as garantias que precisavam de que a Casa irá debater algumas questões consideradas chaves pela oposição sobre imigração, entre elas o programa Daca, que protege 8.000 jovens imigrantes da deportação.

O orçamento ainda deve receber aprovação final do Senado, ser aprovado pela Câmara dos Representantes e ganhar a assinatura final do presidente Donald Trump. Só após os dois consentimentos a paralisação poderá ser encerrada e o governo reaberto.

A paralisação

Desde a madrugada de sábado, o governo americano enfrenta o chamado shutdown. A paralisação da máquina pública foi instalada depois que o democratas e republicanos não chegaram a um acordo sobre o orçamento provisório do governo americano.

Uma proposta de orçamento para financiar as atividades governamentais até 16 de fevereiro foi aprovada pela Câmara na última quinta-feira, mas encontrou resistência dos democratas no Senado. A oposição não queria aprovar o projeto porque ele não contempla uma solução para a questão dos cerca de 800.000 jovens imigrantes sem documentos que chegaram ao país quando crianças, conhecidos como dreamers (sonhadores).

Em setembro, Donald Trump anunciou o fim do Daca, que protegia os dreamers da deportação. O presidente, contudo, determinou que o Congresso deveria chegar a um plano alternativo para os jovens que vivem no país sem visto. Os democratas, agora, cobram uma solução para a questão.