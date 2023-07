Sem selfie: Islândia alerta turistas a não visitarem vulcão em erupção

Autoridades da Islândia fizeram um alerta na terça-feira, 11, para que turistas fiquem longe do vulcão Fagradalsfjall, que entrou em erupção na segunda-feira e expele lava e gases nocivos. Apesar de avisos de perigo, diversas pessoas foram ver o fenômeno natural perto da montanha Litlli-Hrútur e a 30 quilômetros da capital do país, Reykjavik.

“A poluição por gás é alta em torno da erupção e perigosa”, disse o Escritório Meteorológico da Islândia . “Os viajantes são aconselhados a não entrar na área até que os socorristas tenham a chance de avaliar as condições”.

Esta é a terceira vez em dois anos que o Fagradalsfjall entra em erupção. Porém, em 2021 e 2022 não causou nenhum dano ou interrupção nos voos. Embora esteja localizado perto do aeroporto de Keflavik, centro de tráfego aéreo internacional da Islândia, o terminal aéreo permaneceu aberto nesta terça.

De acordo com o escritório, a erupção inicialmente foi mais explosiva do que as duas anteriores. Além disso, segundo as autoridades meteorológicas, a erupção ocorreu após ter sido atingido por um terremoto de magnitude 5,2. Durante alguns dias antes de Fagradalsfjall voltar a atividade, a área já apresentava atividades sísmicas há alguns dias.

Algumas imagens aéreas mostraram uma “cordilheira de lava” e nuvens de gases saindo de uma fissura sinuosa de cerca de 900 metros de comprimento. Na manhã desta terça, a fissura e o volume da erupção haviam diminuído, informaram os cientistas.

“Isso se tornou uma pequena erupção, o que é uma notícia muito boa”, disse o professor de geofísica da Universidade da Islândia, Magnús Tumi Guðmundsson, à emissora nacional RUV.

O professor afirmou que a erupção ainda podia durar “muito tempo”, no entanto, não na mesma magnitude do que foi visto nas primeiras horas. Em 2021, a erupção que ocorreu na mesma área produziu fluxos de lavas por vários meses, reunindo diversos espectadores para observarem a cena.

A Islândia fica localizada em um ponto quente vulcânico no Atlântico Norte e tem em média uma erupção a cada quatro a cinco anos. A atividade vulcânica que mais trouxe prejuízos ao país nos últimos foi a erupção do vulcão Eyjafjallajokull em 2010, que trouxe enormes nuvens de cinzas para a atmosfera e levou ao fechamento generalizado do espaço aéreo na Europa. Ao todo, cerca de 10 mil voos foram cancelados e milhões de viajantes internacionais ficaram impossibilitados de voltarem para suas terras natais.

