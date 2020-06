Sem máscara, Putin reaparece em desfile da vitória russa na II Guerra

A Rússia é o terceiro país do mundo em número de casos de Covid-19. Com mais de 600.000 pessoas infectadas e 8.500 mortes, o país perde apenas para o Brasil e os Estados Unidos no triste ranking da pandemia. Embora em um ritmo mais lento do que o observado há um mês, a doença avança na base de 7.000 novos casos por dia, em média, e está longe de ser controlada. Como se não bastasse, os cálculos do banco central russo estimam que a economia deva recuar até 6% esse ano e os índices de aprovação do governo estão em queda. Nada disso, porém, impediu que o presidente Vladimir Putin cantasse vitória. Não sobre os feitos atuais, mas sobre a derrota imposta pelos aliados ao nazi-fascismo, há 75 anos, durante a II Guerra Mundial.

Nesta quarta-feira, Putin assistiu 14.000 soldados marcharem ombro a ombro sobre a Praça Vermelha, em Moscou, ao lado de tanques, mísseis e viaturas militares. Nenhum deles portava a arma mais eficaz contra o coronavírus: a máscara. Nas tribunas, o presidente e as autoridades, sentadas sem observar a distância mínima de um metro e meio recomendada pelos especialistas, conversavam sem qualquer tipo de proteção. O feriado do Dia da Vitória, sempre comemorado em 9 de maio, foi adiado por conta da pandemia e marcou a volta das aparições públicas de Putin, que estava recluso há três meses em sua residência na capital russa.

“É impossível imaginar o que teria acontecido ao mundo, se não fosse o Exército Vermelho que se levantou para defendê-lo”, disse o presidente, em discurso, no início do desfile.

Cortejada por Churchil, durante a segunda guerra para se juntar às fileiras aliadas, a Rússia perdeu um tanto de seu prestígio internacional. Poucos líderes estrangeiros compareceram ao evento, apenas os presidentes da Sérvia e da Moldávia estiveram presentes. O presidente da França, Emmanuel Macron, e outros líderes europeus que haviam confirmado presença, no entanto, acabaram declinando do convite e não compareceram. China e Índia, contudo, fizeram acenos a Putin. Os dois países disputam o apoio da Rússia na questão do conflito das fronteiras no Himalaia e mandaram representantes e soldados que participaram do desfile.

Portentosos, os desfiles militares aconteceram em toda Rússia, o maior país em termos territoriais do planeta. Começaram pouco depois da meia-noite, horário de Moscou, na noite de terça-feira em Kamchatka, no Oceano Pacífico, e passaram pelos 11 fusos horários russos. De nada adiantaram os apelos do prefeito de Moscou para que as pessoas vissem o desfile em suas casas, pela televisão. Milhares de pessoas compareceram à Praça Vermelha para acompanhar o evento.