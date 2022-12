Seleção da Argentina desembarca em meio a polêmicas sobre feriado

A seleção de futebol masculino da Argentina desembarcou na madrugada desta terça-feira, 20, em Buenos Aires enquanto Leonel Messi carregava a taça da Copa do Qatar de 2022 na mão. Para dar continuidade ao clima de festa, o governo do país assinou o decreto que estabelece que hoje será feriado nacional para as comemorações do país pelo terceiro título mundial. O regulamento, que leva a assinatura de todos os membros do Gabinete, inclui uma explicação inusitada do porque a Casa Rosada tomou a decisão.

No texto, o governo exaltou o time argentino no Mundial do Catar 2022 e sustentou que a seleção, “depois de um árduo caminho, defendeu as cores azul claro e branco de nossa bandeira, diante de uma multidão de torcedores e simpatizantes que os animaram de todos os cantos do país, bem como dos diversos estádios onde eles se conheceram.”

O governo também afirma que a obtenção do título “é um prêmio merecido para todos os membros da seleção argentina e sua comissão técnica por seu espírito de luta, esforço, união, perseverança, trabalho em equipe e compromisso”. E acrescenta ainda que a delegação teve “a garra necessária para superar as dificuldades sem nunca desistir” e “tornou-se um exemplo inquestionável para todo o povo argentino, demonstrando que com ideais sólidos, sempre juntos e unidos, se podem alcançar os objetivos”.

“Como a Seleção Argentina retornará ao país na terça-feira, 20 de dezembro de 2022, e para que o povo argentino possa comemorar em paz e juntos, compartilhando alegria com nossos jogadores e sua comissão técnica, é apropriado declará-lo feriado nacional”, diz o decreto.

Por fim, o texto espaço para exceções nas atividades bancárias e financeiras, e alinha essa determinação com as medidas por “necessidade e urgência”. Em quatro artigos do decreto o feriado é definido e destinado para “o povo argentino comemorar e dividir com a Seleção” o título de “Campeões Mundiais de Futebol”.

A festa, inclusive, foi tanta que o percurso dos jogadores dentro de um ônibus aberto teve um momento tenso, quando o veículo fez uma curva. Lionel Messi, Di María e outros jogadores quase caíram para trás, inclusive com a taça da Copa nas mãos, e tiveram que desviar de um cabo preso entre dois postes na rua.

¡QUE MOMENTO! ¡CASI SE CAEN DEL MICRO PAREDES, DE PAUL, MESSI, DI MARÍA, OTAMENDI Y LA COPA DEL MUNDO! Por suerte se agacharon a tiempo y solamente cayó la gorra de Leandro. ¡Por centimetros! pic.twitter.com/s838C7S9sx — SportsCenter (@SC_ESPN) December 20, 2022