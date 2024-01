Segunda erupção de vulcão na Islândia deixa casas destruídas pela lava

Uma erupção vulcânica na península de Reykjanes, na Islândia, a segunda em menos de um mês, deixou um cenário de destruição nesta segunda-feira, 15. Na véspera, casas pegaram fogo Grindavík, no sudoeste do país, depois que um aumento na atividade sísmica fez duas fissuras se abrirem na pequena cidade pesqueira, esvaziada pelas autoridades no sábado 13.

A primeira erupção começou às 8h de domingo 14, quando uma rachadura se abriu no solo a cerca de 450 metros da cidade. Barreiras protetoras de terra e rocha empurraram a lava da primeira fissura para longe da cidade. No entanto, uma segunda fenda abriu-se por volta do meio-dia na periferia da cidade, medindo cerca de 100 metros à noite, cuja lava engoliu as casas nas proximidades.

The new volcanic eruption started yesterday in Iceland has set buildings on fire in the northern part of Grindavík.

The town was (again) evacuated: no person is in danger, but the structures are being damaged.pic.twitter.com/1SioWvpy0o

— Massimo (@Rainmaker1973) January 15, 2024