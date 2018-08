Scott Morrison é escolhido novo primeiro-ministro da Austrália

O Partido Liberal da Austrália escolheu, nesta sexta-feira, 24, o ministro do Tesouro, Scott Morrison, como o novo primeiro-ministro do país, no lugar de Malcom Turnbull. A mudança marcará uma guinada à direita na coalizão governista. Turnbull não contestou a decisão e disse que vai deixar a política.

Morrison ganhou uma disputa com seu correligionário e ex-ministro do interior Peter Dutton, por 45 a 40 votos, e se tornou o líder do Partido Liberal e, por consequência, no primeiro-ministro, no lugar de Turnbull.

Na terça-feira, Dutton desafiou a liderança de Turnbull, mas perdeu por 48 a 35 votos. Turnbull estava sendo pressionado pelos correligionários para deixar a liderança da legenda e o cargo de primeiro-ministro desde que uma pesquisa com eleitores mostrou que o governo poderia perder as eleições no ano que vem.

Será a sexta mudança de primeiro-ministro na Austrália em 11 anos, prolongando uma era de grande instabilidade política no país.