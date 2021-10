Saiba como será a entrada de viajantes nos Estados Unidos

O exame deverá ser realizado em até três dias antes do embarque. As crianças e adolescentes que forem viajar na companhia de adultos vacinados também precisam seguir este prazo.

Caso não estejam na companhia de maiores vacinados, o exame deve ser feito 24 horas antes da viagem.

A Casa Branca também divulgou que aceitará a entrada de pessoas que tenham tomado duas doses de imunizantes diferentes.

Há, porém, uma condição: as vacinas precisam ser aprovadas pelos órgãos reguladores – a FDA, equivalente à Avisa, ou a Organização Mundial da Saúde (OMS). A regra contempla todas as vacinas aplicadas no Brasil.

Assim, quem tiver tomado uma dose da AstraZeneca e outra da Pfizer, por exemplo, está apto a viajar.