Rússia troca Starbucks por ‘Stars Coffee’ após rede deixar o país

A Starbucks na Rússia ganhou nova gerência – e novo nome. Parte do êxodo de empresas ocidentais que deixaram o país em reprimenda à guerra na Ucrânia, a rede foi rebatizada de ‘Stars Coffee’ pelo rapper Timati e o dono de restaurante Anton Pinsky, e começa suas operações nesta sexta-feira, 19.

O centro de Moscou ficou lotado na véspera, quando Timati apresentou a nova marca, cujo logotipo apresenta uma imagem de uma mulher com uma estrela acima de sua cabeça (lembra algo?), ao lado de Pinsky.

Proibido de usar o logotipo da sereia da Starbucks, Timati disse que procurou encontrar alguma continuidade, ou seja, a forma circular e o “gênero feminino”, que ele disse contrastar bem com a “cor masculina” marrom, semelhante a um charuto, no novo logotipo.

“As percepções das pessoas podem ser diferentes”, disse Pinskiy. “Mas se você comparar, além do círculo, você não encontrará nada em comum [entre os logos].”

A Starbucks se recusou a comentar a semelhança do logotipo e do nome, mas se referiu a uma declaração anterior em que dizia que a empresa havia tomado a decisão de sair e não tinha mais presença da marca no mercado russo.

Como a Starbucks tinha seus próprios recursos e base de produção na Rússia, Timati disse que a dupla precisava encontrar novos fornecedores, mas não teve dificuldades. A Stars Coffee importa grãos de café da América Latina e da África, disse Pinskiy, com fornecedores de outros itens baseados na Rússia.

“Achamos novos fornecedores e os torrefadores certos. Como os baristas misturaram tudo corretamente, temos um produto que achamos que será competitivo”, disse ele.

A Starbucks, com sede em Seattle, que ajudou a popularizar o café para viagem, disse que deixaria a Rússia no fim de maio, depois de quase 15 anos de operações. A Starbucks tinha 130 lojas na Rússia, operadas por seu licenciado Alshaya Group, com quase 2.000 funcionários no país. Pinsky disse que as lojas reabririam gradualmente ao longo de agosto e setembro.

A dupla não divulgou o custo da compra da rede da Alshaya. “Investimos tanto quanto pagamos”, disse Pinsky. “Este é (um) prazer caro”, acrescentou, afirmando que estão interessados em mais aquisições.

Embora a parceria possa parecer improvável, Timati, um dos rappers mais famosos da Rússia, co-fundou a rede Black Star Burger na Rússia, que vende um “Timati Burger”.

Ele também é conhecido por seu apoio ao Kremlin e, em 2015, lançou um música contendo a letra “O presidente Putin é meu melhor amigo”.