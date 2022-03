McDonald’s puxa outras grandes redes de fast-food para fora da Rússia

A medida que o conflito bélico se intensifica no Leste Europeu, mais empresas se somam à lista das que decidem encerrar suas atividades na Rússia em resposta à ofensiva militar de Vladimir Putin à Ucrânia. Na terça-feira, 8, o McDonald’s anunciou o fechamento de todas suas lojas na Rússia. Logo após, foi a vez de Starbucks e a Yum! Brands, que opera o KFC e a Pizza Hut, anunciarem medidas semelhantes.

O McDonald’s é um símbolo importante da abertura econômica da Rússia para o Ocidente. Após a a queda da Cortina de Ferro em 1989, a rede foi uma das primeiras a se instalar na Praça Pushkin de Moscou, um dos cartões postais do país. A rede possui 850 restaurantes, que são responsáveis por 9% (2,1 bilhões de dólares) da receita anual do McDonald’s, e emprega 62 mil funcionários no país.

A Starbucks, famosa rede norte-americana de café, decidiu fechar todas as 130 cafeterias no Rússia. A suspensão das atividades também inclui o embargo ao envio de todos os produtos da rede.

A Yum! Brands, empresa controladora do KFC e da Pizza Hut, vai encerrar as atividades dos restaurantes próprios: 70 lojas KFC e todas as 50 lojas Pizza Hut. A Yum! Brands opera mais de 1 mil restaurantes KFC, e a maioria é operada por proprietários independentes, por meio de contratos de franquias.

As icônicas bebidas produzidas pela Coca-Cola e PepsiCo também não serão mais vendidas para os russos, ao menos temporariamente, enquanto durar o conflito. “Nossos corações estão com as pessoas que estão sofrendo os efeitos inconcebíveis dos trágicos eventos na Ucrânia. Continuaremos monitorando e avaliando a situação a medida em que as circunstâncias evoluem”, declarou a Coca-Cola, em comunicado. A PepsiCo suspendeu as vendas da Pepsi e de outras marcas globais na Rússia, incluindo 7Up e Mirinda, mas continuará com a venda de alimentos essenciais, como leites e outras formulações infantis.