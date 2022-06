Rússia ocupou 20% do território da Ucrânia, segundo Zelensky

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta quinta-feira, 2, que um quinto do território de seu país está sob controle da Rússia e a região de Donbas está “quase totalmente destruída”.

“Até agora, cerca de 20% do nosso território está sob o controle dos ocupantes, quase 125 mil quilômetros quadrados. Isso é muito maior do que a área de todos os países do Benelux juntos”, disse Zelensky em fala à Câmara dos Deputados de Luxemburgo, referindo-se à união econômica composta por Bélgica, Holanda e Luxemburgo.

Zelensky também disse que combates permanecem na linha de frente, que se estende por “mais de mil quilômetros”, ao longo dos territórios de Kharkiv até Mykolaiv, no sul do país. Ele acrescentou que a região ucraniana de Donbas, uma vez um dos centros industriais “mais poderosos da Europa”, está devastada.

“Temos que nos defender contra quase todo o exército russo. Todas as formações militares russas prontas para o combate estão envolvidas nesta agressão”, disse Zelensky.

Segundo o presidente ucraniano, mais de 30.000 soldados russos foram mortos desde que a guerra começou há mais de três meses. No entanto, o dado não pôde ser checado de forma independente.

“Isso é maior do que o número de mortos da União Soviética em 10 anos de guerra no Afeganistão, maior do que o número de mortos da Rússia em duas guerras na Chechênia”, declarou Zelensky.

Enquanto isso, ele disse que 100 ucranianos estão morrendo diariamente no leste da Ucrânia, e outras 450-500 pessoas por dia ficam feridas.

Em Luxemburgo, o líder da Ucrânia pediu sanções adicionais à Rússia, assim como mais armas para apoiar soldados nas linhas de frente. Ele também convidou o primeiro-ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, a visitar Kiev e pediu que os deputados apoiem a entrada da Ucrânia na União Europeia – Zelensky adiantou-se e chamou seu país de “parte de fato da União Europeia”.