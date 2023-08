Rússia lança espaçonave em corrida para encontrar água na Lua

A Rússia lançou uma espaçonave para pouso na Lua nesta sexta-feira, 11, a primeira do tipo em 47 anos. Seu objetivo é tornar-se a primeira nação a fazer um pouso suave no polo sul lunar, uma região onde acredita-se haver cobiçados bolsões de água em formato de gelo.

A última missão lunar do país ocorreu em 1976, quando a então União Soviética era pioneira na exploração espacial. Hoje, a Rússia compete contra a Índia, que lançou seu módulo lunar Chandrayaan-3 no mês passado, e mais amplamente com os Estados Unidos e a China, ambos com programas avançados de exploração lunar visando o polo sul.

Um foguete Soyuz 2.1 transportando a nave Luna-25 decolou de madrugada da base de lançamento espacial de Vostochny, a 5.550 km de Moscou. A a agência espacial russa Roscosmos disse que a sonda saiu da órbita da Terra mais de uma hora depois, momento em que o controle da missão assumiu o comando da nave.

+ Após cinco décadas, a Lua volta a ser protagonista da exploração espacial

O chefe espacial da Rússia, Yuri Borisov, afirmou à televisão estatal que a sonda deve pousar na Lua em 21 de agosto, embora a data anterior fosse 23 de agosto.

Continua após a publicidade

“Agora vamos esperar pelo dia 21. Espero que ocorra um pouso suave altamente preciso na lua”, disse Borisov após o lançamento. “Esperamos ser os primeiros.”

+ Os ambiciosos planos da China para vencer a corrida espacial

O Luna-25, aproximadamente do tamanho de um carro pequeno, pretende operar por um ano no polo sul da lua, onde cientistas da NASA e outras agências espaciais detectaram nos últimos anos vestígios de gelo nas crateras da região, apesar de ser 100 vezes mais seca que o Saara.

Há muita coisa em jogo na missão Luna-25. O Kremlin alega que as sanções do Ocidente em resposta à guerra na Ucrânia, muitas das quais contra o setor aeroespacial de Moscou, não prejudicaram a economia russa. Além disso, a independência do país no espaço será testada depois que a invasão russa barrou seu acesso à Estação Espacial Internacional.

O astronauta americano Neil Armstrong ganhou fama em 1969 por ser a primeira pessoa a pisar na Lua, mas a missão Luna-2 da União Soviética foi a primeira espaçonave a chegar à sua superfície, em 1959. Sete anos depois, e a missão Luna-9 foi a primeira a fazer um pouso suave lá. Moscou então se concentrou em explorar Marte e, desde a queda da União Soviética em 1991, a Rússia não enviou sondas científicas além da órbita terrestre.