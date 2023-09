Rússia expulsa diplomatas americanos por suposta espionagem

VEJA Mercado em Vídeo

O atual cenário para fundos de ações no Brasil e entrevista com Alexandre Sabanai

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em alta na manhã desta quinta-feira, 14. Os investidores repercutem os dados de inflação dentro do esperado nos Estados Unidos e têm como certa uma pausa no ciclo de alta nos juros americanos na próxima semana. A postura para novembro, contudo, é colocada como dúvida e acrescenta incertezas ao mercado. No Brasil, o Ibovespa teve uma ligeira alta e o dólar caiu 0,7%. Diego Gimenes entrevista Alexandre Sabanai, sócio e gestor de fundos de ações da Perfin Equities.