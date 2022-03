Rússia diz que relação com Estados Unidos está à beira do colapso

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia convocou o embaixador dos Estados Unidos em Moscou, John Sullivan, para dizer que as relações bilaterais entres os países estão à beira do colapso após declarações do presidente, Joe Biden, sobre Vladimir Putin.

Na última semana, o líder americano se referiu ao chefe de Estado russo como “um ditador assassino” e um “bandido” durante evento no Capitólio, fala amplamente repreendida pelo Kremlin. Para Moscou, o tom usado é “inaceitável” e representa insultos pessoais contra Putin.

“Tais declarações do presidente americano, indignas de um estadista de tão alto escalão, colocam as relações russo-americanas à beira da ruptura”, disse o ministério em comunicado.

A chancelaria disse ainda que ações hostis contra a Rússia receberiam uma resposta “decisiva e firme”.

Na semana passada, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, já havia repudiado as falas de Biden, afirmando ser “inaceitável e imperdoável semelhante retórica por parte de um chefe de Estado, cujas bombas mataram centenas de milhares de pessoas em todo o mundo”, em fala à agência de notícias locais.

