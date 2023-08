Rússia diz que novos submarinos nucleares terão mísseis hipersônicos

O chefe da maior empresa naval russa, a United Shipbuilding Corporation (USC), disse nesta segunda-feira, 14, que Moscou começou a equipar seus novos submarinos nucleares com mísseis hipersônicos Zircon. Em entrevista à agência estatal russa RIA, Alexei Rakhmanov relembrou que o país fez testes bem-sucedidos com veículos do tipo no início deste ano.

“Os submarinos nucleares multifuncionais do projeto Yasen-M serão equipados regularmente com o sistema de mísseis Zircon”, disse Rakhmanov à RIA. “O trabalho nessa direção já está em andamento.”

Os Yasen, também conhecidos como Projeto 885M, são submarinos de mísseis de cruzeiro movidos a energia nuclear, construídos para substituir os antigos veículos navais da era soviética, como parte de um programa para modernizar o exército e a frota da Rússia.

Já os mísseis hipersônicos Zircon têm um alcance de 900 km e podem superar várias vezes a velocidade do som, dificultando a vida das defesas da Ucrânia.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse no início deste ano que Moscou começou o fornecimento em massa de mísseis Zircon como parte dos esforços do país para aumentar suas forças nucleares. A fragata Admiral Gorshkov, que testou suas capacidades de ataque no Oceano Atlântico no início deste ano, já foi equipada com mísseis Zircon.

O depoimento do chefe naval ocorre um dia depois que um navio de guerra russo disparou tiros de advertência contra um navio de carga no Mar Negro neste domingo 13. Esta é a primeira vez que a Rússia atira contra navios mercantes desde que saiu do acordo para exportação de grãos ucranianos, mediado pelas Nações Unidas, no mês passado.

A Rússia interrompeu a participação no pacto do Mar Negro, que permitia à Ucrânia exportar produtos agrícolas em meio à guerra, sob a justificativa de que as garantias aos próprios produtos russos não foram cumpridas. Moscou disse que considera todos os navios que se dirigem para as águas ucranianas como potenciais fornecedores de armas.

Kiev chamou o ataque da Rússia de “um ato de pirataria”. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, também prometeu “retaliação completamente justa” depois que um bombardeio russo matou pelo menos sete pessoas, incluindo um bebê recém-nascido, na região sul de Kherson no domingo.

Pelo menos cinco outras pessoas ficaram feridas na cidade ucraniana, que relatou pelo menos 17 bombardeios, segundo Zelensky.

As ameaças ocorrem em meio a uma onda de ataques com bombas e drones dentro do território russo.

