Explosão em fábrica de Moscou aumenta nervosismo russo na guerra

Uma explosão em uma fábrica de equipamentos ópticos para as forças de segurança da Rússia feriu 45 pessoas no norte de Moscou nesta quarta-feira, 9. Entre os feridos, seis pessoas ficaram em estado grave.

De acordo com o governador da região ao redor da capital russa, Andrei Vorobyov, a explosão ocorreu em um armazém de fogos de artifício, embora fosse no terreno da fábrica de Zagorsk. Embora Vorobyov tenha dito que a empresa alugou o depósito para armazenamento, ele também alegou que a empresa produzia principalmente pirotecnia.

Logo depois da primeira declaração, o governador disse que a instalação “não tem nada a ver com ótica ou mecânica há muito tempo”, embora o site da empresa diga que ainda fabrica esses produtos, assim como aparelhos médicos.

A explosão no local produziu uma alta nuvem de fumaça preta e aumentou o nervosismo russo sobre os ataques noturnos de drones em Moscou. O impacto quebrou janelas em prédios de apartamentos próximos e provocou a evacuação da área circundante. Cinco pessoas ficaram presas sob os escombros.

+ Ucrânia acusa Rússia de atacar equipes de resgate em nova chuva de mísseis

Mais cedo, autoridades disseram que as defesas aéreas russas derrubaram dois drones direcionados a Moscou durante a noite, no que descreveram como uma tentativa da Ucrânia de atacar a capital russa e levar a guerra para o país. Os drones foram interceptados ao se aproximarem da cidade e não houve vítimas, disse o prefeito Sergei Sobyanin. O Ministério da Defesa da Rússia descreveu o incidente como um “ataque terrorista”.

Continua após a publicidade

Um dos drones caiu no distrito de Domodedovo, ao sul de Moscou, um dos mais movimentados da cidade, e o outro caiu perto da rodovia Minsk, a oeste da cidade. Não ficou claro de onde os drones foram lançados e as autoridades ucranianas não fizeram comentários sobre a autoria dos ataques.

Em outro incidente que causou alarme, a mídia ucraniana relatou que uma espessa nuvem de fumaça subiu sobre Sevastopol. O governador da cidade, nomeado por Moscou, Mikhail Razvozzhayev, disse que a fumaça veio de um “exercício de treinamento da frota” e pediu aos moradores locais que não se preocupem.

+ Rússia critica conversas sobre paz na Ucrânia sem delegação de Moscou

Esses incidentes ocorreram no contexto da contraofensiva em andamento da Ucrânia. Na última semana, voos foram brevemente interrompidos no aeroporto de Vnukovo quando drones atingiram o distrito comercial de Moscou depois de serem bloqueados por defesas aéreas em dois incidentes separados. Em maio, as autoridades russas também acusaram a Ucrânia de tentar atacar o Kremlin com dois drones em uma tentativa de assassinar o presidente Vladimir Putin.

Segundo a vice-ministra da Defesa da Ucrânia, Hanna Maliar, a Rússia está reagindo contra os ucranianos nas áreas orientais, onde duras batalhas estão ocorrendo. Porém, ela disse que a contraofensiva ucraniana atingiu um “sucesso parcial” no sul.

Continua após a publicidade

Siga