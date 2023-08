Rússia confirma morte de Prigozhin, chefe do grupo Wagner

As autoridades russas confirmaram oficialmente neste domingo, 27, a morte de Yevgeny Prigozhin, líder do grupo mercenário Wagner. De acordo com o Comitê de Investigação Russo, os testes genéticos e as amostras de DNA correspondem às vítimas de um acidente de avião na última quarta-feira na região de Tver, ao norte de Moscou. Todos os 10 passageiros a bordo morreram na ocasião.

É ‘mentira absoluta’ que Putin causou a morte de Prigozhin, diz Kremlin

Fabricado pela Embraer, o avião fazia um trajeto de Sheremetyevo, cidade próxima à capital, Moscou, até São Petersburgo. Em vídeo publicado nas redes sociais é possível ver a aeronave em queda livre até o solo. Outro vídeo mostra os destroços, ainda em chamas, em um gramado.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou um decreto que obriga todos os voluntários e colaboradores das Forças Armadas a jurar lealdade à Federação Russa. A ordem foi emitida na última sexta-feira, 25, e afeta principalmente o Grupo Wagner, equipe de mercenários que atuam na invasão à Ucrânia.

Além da Rússia e da Ucrânia, o Grupo Wagner tem atuação confirmada em pelo menos dez países, incluindo Síria, Venezuela e diversos países na África.