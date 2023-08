Governo russo confirma que Prigozhin estava em avião que caiu na Rússia

A Agência Federal de Transporte Aéreo da Rússia afirmou que Yevgeny Prigozhin, chefe do grupo mercenário Wagner, estava entre os passageiros do avião que caiu nesta quarta-feira, 23, na região de Tver, ao norte de Moscou, matando todas as 10 pessoas a bordo.

“Foi iniciada uma investigação sobre a queda do avião da Embraer que ocorreu na região de Tver. De acordo com a lista de passageiros, o nome e o sobrenome de Yevgeny Prigozhin estavam nesta lista”, disse a agência.

Segundo a agência, os outros seis passageiros eram Dmitry Utkin, comandante do grupo Wagner, Sergey Propustin, Yevgeny Makaryan, Alexander Totmin, Valery Chekalov e Nikolay Matyuseyev. A aeronave também levava três tripulantes, sendo eles a comissária Kristina Raspopova, o copiloto Rustam Karimov e o comandante Aleksei Levshin.

Poucas horas depois da queda do avião, um grupo no Telegram ligado a Prigozhin afirmou que o chefe mercenário havia sido morto como “resultado de ações de traidores”. Segundo a mídia russa, citando serviços de emergência os corpos de todas as 10 pessoas do acidente foram recuperados no local.

A aeronave, fabricada pela Embraer, fazia um trajeto de Sheremetyevo, cidade próxima à capital, Moscou, até São Petersburgo. Em vídeo publicado nas redes sociais é possível ver a aeronave em queda livre até o solo. Outro vídeo mostra os destroços, ainda em chamas, em um gramado.

