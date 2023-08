Vídeo mostra suposto momento da queda de avião de Prighozin na Rússia

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o suposto momento da queda do avião em que estaria Yevegeny Prigozhin, líder do grupo mercenário Wagner. Dez pessoas morreram na queda da aeronave na região de Tver, no norte de Moscou, nesta quarta-feira, 23.

+ Avião onde estava o chefe do Grupo Wagner cai na Rússia e deixa 10 mortos

A aeronave, fabricada pela Embraer, fazia um trajeto de Sheremetyevo, cidade próxima à capital, Moscou, até São Petersburgo. Havia sete passageiros e três funcionários a bordo. Ninguém sobreviveu, de acordo com o Ministério de Emergências da Rússia.

⚡️⚡️⚡️ It was not a military plane that went down in the Tver region, but an Embraer 600 business jet with the flight number RA-02795.

According to Rosgvardia, the crashed plane listed Yevgeny Prigozhin among the passengers, Rosaviatsia reported.

The moment of the Embraer plane… pic.twitter.com/vS3EjqWgP8

— NEXTA (@nexta_tv) August 23, 2023