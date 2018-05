Rússia, China e Bolívia apoiam resultado de eleições venezuelanas

Os governos da Rússia, China e Bolívia deram sinais nesta segunda-feira (21) de que consideram legítima a vitória de Nicolás Maduro nas eleições de 20 de maio.

“As eleições foram realizadas. Os seus resultados já têm um caráter irreversível: dois terços dos votos foram para o atual presidente do país, Nicolás Maduro”, afirmou Alexander Schetinin, diretor do Departamento da América Latina do Ministério de Relações Exteriores da Rússia.

Segundo o responsável da Chancelaria russa, Estados Unidos e outros países ocidentais intervieram nas eleições presidenciais da Venezuela e trataram de colocar impedimentos com suas chamadas ao boicote e seus anúncios de que não reconheceriam os resultados.

A Rússia formalizou seu apoio ao regime de Maduro com um empréstimo de 3 bilhões de dólares a Caracas em 2011, que ainda não foi pago. Recentemente, as duas nações renegociaram os termos de pagamento da dívida.

A China também fez altos investimentos no país, em torno de 20 bilhões de dólares, em troca de preços mais amigáveis para a importação do petróleo venezuelano.

O governo chinês pediu que se “respeite a decisão do povo venezuelano”. Segundo o porta-voz do Ministério de Assuntos Exteriores da China, Lu Kang, o país “abordará os assuntos relevantes de acordo com a prática diplomática”.

O presidente da Bolívia, Evo Morales, tuitou uma mensagem de apoio a Maduro. “O povo venezuelano soberano, triunfou novamente ante o golpismo e intervencionismo do império americano. Os povos livres jamais se submeterão. Parabéns ao irmão Nicolás Maduro e ao bravo povo da Venezuela”, escreveu.

El pueblo venezolano soberano, ha triunfado nuevamente ante el golpismo e intervencionismo del imperio norteamericano. Los pueblos libres jamás nos someteremos. Felicidades al hermano Nicolás Maduro y al valeroso pueblo de Venezuela. pic.twitter.com/bXsdIiYnK6 — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) May 21, 2018

A Bolívia faz parte do Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América, ou simplesmente ALBA, ao lado da Venezuela e outras nações com inclinação socialista, como Cuba.

Repúdio

Nesta segunda-feira, Brasil e seus companheiros do Grupo de Lima criticaram a Venezuela por não ter atendido aos repetidos chamados da comunidade internacional “pela realização de eleições livres, justas, transparentes e democráticas”.

Os 14 países do Grupo de Lima convocaram seus embaixadores em Caracas para consultas e concordaram em “reduzir o nível de suas relações diplomáticas com a Venezuela”, em protesto contra o polêmico processo eleitoral.

A oposição venezuelana também criticou os resultados, denunciando irregularidades e pedindo novas eleições. Estados Unidos, Canadá e União Europeia (UE) anteciparam que não reconheceriam os resultados.