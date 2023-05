Rússia ataca Ucrânia com enxame de drones na véspera do ‘Dia da Vitória’

Na véspera do feriado russo que celebra a vitória sobre a Alemanha nazista, a Rússia lançou seu maior ataque com drones em meses contra a Ucrânia, nesta segunda-feira, 8. O prefeito de Kiev disse que a Rússia disparou 60 drones kamikaze de fabricação iraniana contra alvos ucranianos, incluindo 36 na capital. Segundo as autoridades, todos eles foram abatidos, mas detritos atingiram apartamentos e outros edifícios, ferindo pelo menos cinco pessoas.

O enxame de drones faz parte de uma renovada campanha aérea russa desencadeada 10 dias atrás, após uma pausa desde o início de março. Um depósito de alimentos foi incendiado por um míssil na cidade de Odesa, no Mar Negro, onde autoridades relataram que três pessoas ficaram feridas.

Separadamente, as forças russas bombardearam oito pontos em Sumy, no nordeste da Ucrânia, no domingo, segundo a administração militar regional. Os ataques também se intensificaram nas últimas duas semanas contra alvos controlados pela Rússia, especialmente na Crimeia. A Ucrânia não confirma qualquer participação em tais ataques.

Kiev disse que Moscou também está fazendo um esforço final para tentar capturar a cidade de Bakhmut, uma vitória ao presidente Vladimir Putin a tempo do feriado do Dia da Vitória.

Enquanto isso, a Rússia se prepara para o desfile do Dia da Vitória na terça-feira, o dia mais importante do calendário russo sob a administração de Putin, que usa a vitória soviética contra a Alemanha em 1945 como justificativa para sua invasão da Ucrânia.

Nesta segunda-feira, em um discurso sobre o Dia da Vitória, o presidente Volodymyr Zelensky anunciou que mudaria a data do feriado na Ucrânia.

“Recordando o heroísmo de milhões de ucranianos naquela guerra contra o nazismo, vemos o mesmo heroísmo nas ações de nossos soldados hoje”, disse Zelensky. “Infelizmente, o mal voltou. Assim como o mal invadiu nossas cidades e vilarejos então, também está agora. Como matou nosso povo então, também está agora. E todo o velho mal que a Rússia moderna está trazendo de volta será derrotado, assim como o nazismo foi derrotado.”

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse que, ao mudar a data, Zelensky traiu a memória dos ucranianos que lutaram contra os nazistas.

“O que é pior do que um inimigo? Um traidor. Esse é Zelensky, a personificação de Judas no século 21”, disse Zakharova.

A Ucrânia, como parte da então União Soviética, sofreu mais baixas per capita do que a Rússia na Segunda Guerra Mundial e foi um dos centros dos judeus europeus exterminados no Holocausto. A rendição do Exército alemão em 1945 entrou em vigor na madrugada de 8 de maio em Berlim, quando já era 9 de maio em Moscou, data que se tornou feriado.

Enquanto a Rússia vai estar assistindo ao desfile do Dia da Vitória, Zelensky planeja a enfatizar ambição da Ucrânia de se juntar ao Ocidente ao receber a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. A União Europeia marca o dia 9 de maio como o “Dia da Europa”, em homenagem a uma declaração francesa de 1950 que levou à fundação do órgão que se tornou a UE.

A Rússia cancelou ou reduziu alguns dos grandes desfiles militares que normalmente acompanham o Dia da Vitória. Os países ocidentais dizem que essa decisão surgiu por questões de segurança e pela perda de muito equipamento militar em uma ofensiva de inverno na Ucrânia.