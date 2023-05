Representante ucraniano dá soco em russo em assembleia na Turquia

Um representante ucraniano deu um soco no rosto de um representante russo durante uma reunião de nações do Mar Negro, em Ancara, na quinta-feira, 4. O ataque aconteceu depois que a bandeira da Ucrânia do representante foi arrancada pelo russo para impedir ele atrapalhasse uma entrevista em vídeo.

Olesandr Marikovski postou um vídeo de si mesmo batendo no russo e recuperando a bandeira azul e amarela em sua página no Facebook. O incidente ocorreu em um corredor do prédio do Parlamento, onde estava sendo realizada a assembleia da Organização de Cooperação Econômica do Mar Negro (BSEC).

Outro momento de violência também ocorreu no início do dia, quando alguns membros do pPrlamento ucraniano brigaram com oficiais de segurança que tentaram parar um protesto contra a Rússia. Os representantes gritavam e seguravam suas bandeiras ao lado da principal delegada russa enquanto ela tentava se dirigir à assembleia.

+ Mercenários ligados à Rússia ameaçam deixar Bakhmut por falta de munição

Os vídeos dos dois incidentes repercutiram nas redes sociais.

Russian secretary of delegation Stavitsky, was yesterday hit by Ukrainian MP Oleksandr Marikovski after taking flag, but it started earlier (video).

Myself, I never believe in violence, but I personally know Oleksandr and he is truly principled, patriotic and emotional person. pic.twitter.com/8Txgbt0Vp6

— Jaanika Merilo (@jaanikamerilo) May 5, 2023