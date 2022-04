Rússia ataca cidade de Lviv, até então poupada da guerra

O prefeito de Lviv, Andriy Sadovyi, afirmou nesta segunda-feira, 18, que a cidade foi atingida por três mísseis russos, deixando ao menos sete mortos e 11 feridos. Foram as primeiras mortes registradas na cidade a oeste do país desde que a guerra começou, em fevereiro.

O ataque atingiu armazéns militares vazios e uma garagem de uma casa. Houve relatos de incêndios nos arredores de um complexo de trens na parte oeste de Lviv, que recebeu centenas de milhares de ucranianos que saíram do norte e leste do país, onde se concentra o conflito até agora.

Lviv é atingida no momento em que a Rússia desencadeia uma série de ataques em toda a Ucrânia, atingindo o que Moscou disse serem mais de 100 alvos militares em suposta preparação para uma grande ofensiva no leste.

Kharkiv e Mariupol foram as cidades mais atingidas ao longo dos últimos dias, vistas como cruciais para o controle da Rússia sobre um grande arco do país vizinho, já que falhou em tomar Kiev, capital da Ucrânia.

Em Mariupol, que tem resistido por semanas a um cerco, a Rússia intensificou o bombardeio da usina siderúrgica Azovstal, que virou uma fortaleza do exército ucraniano. No domingo 17, um grupo de combatentes ucranianos rejeitou exigências de rendição pelo governo russo.

Continua após a publicidade

Autoridades militares de ambos os lados da guerra, contudo, acreditam que a resistência tem duas contados na cidade. O controle de Mariupol dará à Moscou a oportunidade de fazer uma ponte com seu reduto da Crimeia, ao leste da Ucrânia, aumentando a potência do ataque na região de Donbas, que faz fronteira com a Rússia.

O Kremlin disse nesta segunda-feira, 18, que a Rússia continua as negociações de paz com a Ucrânia, mas que pouco progresso está sendo feito.

“Os contatos no âmbito do processo de negociação estão continuando com especialistas”, disse Dmitri Peskov, porta-voz do Kremlin. “Infelizmente, o lado ucraniano não está demonstrando muita consistência em questões acordadas. A posição deles está mudando com frequência”, completou.

+ Zelensky descarta abrir mão de territórios para acabar guerra com a Rússia

Também nesta segunda-feira, a região residencial de Khariv foi atacada e registrou ao menos uma morte e um ferido após a destruição de um prédio. Foi a primeira vez que o local foi atingido, segundo o jornal americano The New York Times. Na véspera, uma ofensiva com mísseis matou pelo menos cinco pessoas no centro da cidade.

Kharkiv, que já foi a segunda maior cidade da Ucrânia, no nordeste do país, tem sofrido bombardeios sucessivos pelas forças russas desde que a invasão do país começou em fevereiro.