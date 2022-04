Zelensky descarta abrir mão de territórios para acabar guerra com a Rússia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou que não está disposto a abrir mão de território no Leste do país para acabar com a guerra com a Rússia. Isso porque não haveria qualquer garantia que Vladimir Putin não tentaria novamente tomar Kiev se capturar Donbass. A declaração foi feita em entrevista à CNN, concedida no seu gabinete, na capital ucraniana.

“É por isso que é muito importante para nós não permitir que eles se mantenham firmes, porque esta batalha… pode influenciar o curso de toda a guerra”, disse o presidente, na sexta-feira.

Ele acrescentou que acredita que a Ucrânia será vitoriosa no conflito com os invasores russos. Pelo Telegram, neste domingo, Zelensky mandou um recado para a Rússia com uma referência ao período de ocupação nazista, oito décadas atrás.

“Os ocupantes serão responsáveis ​​por tudo o que fizeram na Ucrânia. Por tudo que fizeram aos ucranianos. Eles serão responsáveis ​​por Bucha, Kramatorsk, Volnovakha, Okhtyrka. Por Hostomel e Borodyanka. Por Izyum, por Mariupol e todas as outras cidades e comunidades da Ucrânia, que o exército russo transportou no tempo para 80 anos atrás. Para aquele período terrível, sobre o qual todos no mundo sempre disseram: ‘Nunca mais'”, escreveu o presidente ucraniano.