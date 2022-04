Rússia toma área urbana de Mariupol e dá ultimato a combatentes ucranianos

Um dos principais alvos do exército russo, a cidade portuária de Mariupol, na Ucrânia, tem toda sua área urbana sob controle dos combatentes de Vladimir Putin, afirmou neste sábado o Ministério da Defesa do país. Em uma publicação on-line, o governo russo disse que poucos membros da força ucraniana continuam na cidade, cercados na siderúrgica Azovstal. A Rússia deu um ultimato aos resistentes. Segundo a agência de notícias Reuters, eles têm até 6h da manhã no horário de Moscou (meia-noite no horário de Brasília) para entregarem suas armas e se renderem pacificamente.

A cidade, uma das maiores da Ucrânia perto da fronteira com a Rússia, é cobiçada por seu acesso ao Mar de Azov, que se conecta ao Mar Negro – um dos poucos pontos de água navegável da região. Segundo dados do ministério russo, 4.000 pessoas morreram na cidade durante o combate, e 1.464 militares ucranianos se renderam até o momento.

Em tempos de paz, Mariupol tinha 441.000 habitantes. De acordo com a Ucrânia, cerca de 20.000 pessoas morreram lá desde o início da guerra. Também neste sábado, o presidente ucraniano Volodimir Zelensky disse que a tomada de Mariupol dificultará e muito as negociações com Moscou.