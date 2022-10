Rússia ataca área residencial na Ucrânia após explosão em ponte

A Rússia atacou durante a noite deste domingo, 9, uma região residencial em Zaporizhzhia, cidade ucraniana ao sudeste do país. O bombardeio, que deixou ao menos 17 pessoas mortas, ocorreu após a explosão de uma relevante ponte que conecta o território russo à Crimeia, estrutura com cerca de 20km e que servia de rota de acesso dos militares russos a suprimentos. A ponte, orçada em 18 bilhões de reais, é também considerada um símbolo da força e da arrogância do presidente russo Vladimir Putin. Assim, o ataque à ponte foi considerado até o momento a principal ofensiva da Ucrânia desde o início do conflito, que já se estende por quase oito meses.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenski condenou o ataque a civis ucranianos como retaliação russa. “Um ataque cruel a pessoas pacíficas em prédios residenciais e durante a noite”, disse ele via Telegram, chamando os russos de “terroristas selvagens”.