Guerra na Ucrânia: explosão derruba parte da ‘Ponte de Putin’ na Crimeia

Uma forte explosão estruiu parte da única ponte que liga a Rússia à península da Crimeia, território no sul da Ucrânia anexado pelos russos em 2014. Desde o início da invasão, esta foi uma das perdas mais simbólicas para o país de Putin, comparável ao afundamento em abril do cruzador de mísseis Moskva, de 12,5 mil toneladas.

As imagens da explosão de parte da ponte correram o mundo. A explosão ocorre no momento em que um caminhão começa a subir um trecho da ponte. As imagens mostram que, além do caminhão que explodiu junto com a ponte, havia um carro bem próximo, que teria sido atingido. Longos trechos da ponte desabaram no mar.

Esta ponte foi inaugurada em 2018 pelo presidente russo Vladimir Putin. A construção faz a ligação rodoviária e ferroviária entre a região de Taman, no sul da Rússia, à Crimeia. Os 19 quilômetros sobre o Estreito de Kerch ganharam o nome de “Ponte de Putin” e custaram o equivalente a 18,7 bilhões de reais. As imagens que correram o mundo também mostram vagões que transportavam combustíveis em chamas.

As primeiras informações distribuídas pelas principais agências de notícias do mundo dão conta de que um caminhão-bomba explodiu e provocou a derrubada de trecho da ponte e o incêndio no ramal ferroviário. O Comitê de Investigação da Rússia informou que três pessoas teriam morrido na explosão. O autor do ataque teria sido um caminhoneiro camicase da Ucrânia.

Esta ponte no Estreito de Kerch é por onde os russos enviam suprimentos para a guerra contra a Ucrânia. Por ali passam tanques, caminhões e soldados que saem da Rússia para tentar impor a derrota da Ucrânia. Putin até o momento não se pronunciou sobre a explosão. Recentemente, o presidente russo insinuou que poderia realizar um ataque nuclear contra a Ucrânia.