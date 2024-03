Rússia abre investigação contra mulher que colocou tinta em urna eleitoral

Autoridades da Rússia abriram uma investigação criminal nesta sexta-feira, 15, contra uma mulher que colocou tinta verde dentro de uma urna de votação na região de Moscou durante a eleição presidencial do país, na qual espera-se que o presidente Vladimir Putin seja reeleito.

Imagens de câmeras de segurança do local, publicadas pela agência de notícias estatal RIA, mostram uma mulher jovem colocando sua cédula de votação, antes de despejar calmamente um líquido verde na urna transparente de plástico.

A mulher, que não teve o nome divulgado, foi acusada de “obstrução do exercício de direito eleitoral ou do trabalho de comitês eleitorais”. Ela pode ser punida com até cinco anos de prisão.

Dois incidentes similares aconteceram na região de Voronezh, segundo a RIA.

Ella Pamfilova, presidente da comissão eleitoral central da Federação Russa, disse que mais de 2,6 milhões de pessoas já votaram. Segundo ela, os primeiros eleitores incluem os habitantes das quatro regiões da Ucrânia que a Rússia diz ter anexado – Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson.

Sob o clima da eleição presidencial na Rússia, que segue até domingo, grupos ucranianos lançaram uma série de ataques contra o país vizinho, incluindo tentativas de invasão nas regiões fronteiriças. Vyacheslav Gladkov, o governador de Belgorod – região russa que fica a 40km da divisa entre as duas nações – afirmou que as forças locais conseguiram impedir a incursão, mas que um dos membros da guarda de fronteira morreu devido a um bombardeio.

“A cidade de Grayvoron foi atacada pelas Forças Armadas Ucranianas. Há uma pessoa morta. Este é um participante da nossa autodefesa territorial. Ele foi um dos participantes ativos – ajudou repetidamente a retirar civis (da área) e a garantir a segurança no seu distrito natal”, afirmou Gladkov no seu canal do aplicativo de mensagens Telegram. Segundo o governador, no momento do bombardeio, o homem estava na rua e sofreu ferimentos “graves e incompatíveis com a vida”. Além disso, ele disse que sete edifícios residenciais, duas garagens e dois carros sofreram danos diversos devido aos bombardeios.