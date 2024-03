Ucranianos bombardeiam Rússia no dia de eleição; Moscou diz haver mortes

Nesta sexta-feira, 15, dia de eleição presidencial na Rússia, grupos ucranianos lançaram uma série de ataques contra o país vizinho, incluindo tentativas de invasão nas regiões fronteiriças. Vyacheslav Gladkov, o governador de Belgorod – região russa que fica a 40km da divisa entre as duas nações – afirmou que as forças locais conseguiram impedir a incursão, mas que um dos membros da guarda de fronteira morreu devido a um bombardeio.

“A cidade de Grayvoron foi atacada pelas Forças Armadas Ucranianas. Há uma pessoa morta. Este é um participante da nossa autodefesa territorial. Ele foi um dos participantes ativos – ajudou repetidamente a retirar civis (da área) e a garantir a segurança no seu distrito natal”, afirmou Gladkov no seu canal do aplicativo de mensagens Telegram.

Segundo o governador, no momento do bombardeio, o homem estava na rua e sofreu ferimentos “graves e incompatíveis com a vida”. Além disso, ele disse que sete edifícios residenciais, duas garagens e dois carros sofreram danos diversos devido aos bombardeios.

Invasões

A mídia oficial do governo russo Tass afirmou nesta sexta-feira que até “30 sabotadores ucranianos e mercenários estrangeiros” pousaram a 1km da fronteira russa em dois helicópteros Mi-8, na madrugada. Segundo a agência de notícias estatal, que atribuiu as informações ao Ministério da Defesa do país, o grupo seguiu em direção à vila de Kozinka, mas foi “detido por militares e guardas de fronteira”.

“Durante a retirada, alguns dos sabotadores tentaram se abrigar em casas, enquanto outros entraram em um campo minado, onde foram destruídos. Ao mesmo tempo, os sistemas de lançamento múltiplo de foguetes Tornado eliminaram um grupo de soldados ucranianos que se deslocaram para evacuar os feridos e os corpos dos mortos”, disse a Tass, acrescentando que o controle sobre a aldeia foi “completamente restaurado”.

Continua após a publicidade

Em Belgorod, a Tass afirmou que três pessoas ficaram feridas devido a bombardeios ucranianos, e que 400 residentes de três aldeias fronteiriças foram retirados de suas casas devido aos ataques.

Eleições

Os ataques desta sexta-feira parece buscar semear caos diante das eleições na Rússia, que começam agora e vão até domingo, 17. Espera-se que o presidente russo, Vladimir Putin, seja reeleito. Três grupos armados de combatentes russos exilados, que operam em estreita colaboração com os militares ucranianos, disseram ter atravessado a fronteira para as regiões do sul de Kursk e Belgorod.

Ella Pamfilova, presidente da comissão eleitoral central da Federação Russa, disse que mais de 2,6 milhões de pessoas já votaram. Segundo ela, os primeiros eleitores incluem os habitantes das quatro regiões da Ucrânia que a Rússia diz ter anexado – Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson.