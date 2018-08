Rosa Weber nega pedido de fechamento da fronteira entre Brasil e Venezuela

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber negou, na noite desta segunda-feira (6), pedido para fechamento da fronteira entre Brasil e Venezuela. Ela também negou pedido de limitação de entrada de venezuelanos no Estado de Roraima e pediu que o juiz Helder Girão Barreto, da 1.ª Vara Federal, que suspendeu a entrada de imigrantes, seja notificado de decisão.

Uma outra ação, da Advocacia-Geral da União (AGU), ainda tramita no STF pedindo que a fronteira seja reaberta. O local foi fechado nesta segunda por policiais federais.

No início do dia, Helder Girão Barreto havia suspendido o ingresso de venezuelanos no Brasil pela fronteira com Roraima. A decisão foi tomada após a Advocacia-Geral da União (AGU), o Ministério dos Direitos Humanos e o Ministério Público Federal terem se manifestado contrários ao Decreto Estadual 25.681, que determina maior rigor da segurança pública e das forças policiais na fronteira. A AGU informou que vai recorrer da medida.

(Com Estadão Conteúdo e Agência Brasil)