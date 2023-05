Reunião entre Lula e Fernández deve envolver crédito para exportação

Três meses depois de reuniões em Buenos Aires, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe o presidente argentino, Alberto Fernández, nesta terça-feira, 2, no Palácio da Alvorada. A reunião, marcada para as 17h, deve ter como tema a possibilidade de crédito para exportação entre os países, um pedido do argentino para tentar aliviar a pressão econômica.

A possibilidade de financiamento às empresas brasileiras que vendem para a Argentina foi levantada pelo secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo.

“A gente vem discutindo há algum tempo o que a gente chama de crédito para exportação. Na verdade, é um financiamento às empresas brasileiras que vendem para a Argentina, e são essas empresas que importam serviços e mercadorias do Brasil”, disse ao canal Globonews.

Em 2022, as exportações do Brasil para a Argentina chegaram a pouco mais de 15,3 bilhões de dólares, uma queda em relação a uma década antes, quando o total beirava 20 bilhões, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento.

A ideia é que o BNDES seja o financiador das exportações. Além disso, o banco brasileiro pode ajudar no financiamento para concluir a construção da ligação entre o gasoduto de Vaca Muerta, um dos maiores do mundo, até a divisa com o Rio Grande do Sul.

A viagem de Fernández ocorre em um momento tenso para o presidente, em meio à crescente turbulência financeira e sob a sombra da escassez de dólares. Em março, a taxa de inflação da Argentina ultrapassou os 100% pela primeira vez desde o fim da hiperinflação no início dos anos 1990. De acordo com dados divulgados agência de estatísticas do país, o índice atingiu 102,5% em fevereiro.

A crise financeira é tanta que, nas últimas semanas, o Banco Central da Argentina foi obrigado a encomendar cédulas no exterior e importar do Brasil,Espanha,França,China e Malta por navio e avião.