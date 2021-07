Restos de prédio que desabou em Miami são demolidos

Os restos do prédio que desabou parcialmente em Miami no último dia 24 foram demolidos na madrugada desta segunda-feira, 5. O acidente deixou 24 mortos e 121 desaparecidos. A demolição teve de ser antecipada devido à probabilidade da chegada da tempestade tropical Elsa, que se aproxima do estado da Flórida.

Na madrugada do dia 24, por motivos ainda desconhecidos, a ala nordeste do edifício Champlain Towers colapsou. A seção contava com 136 apartamentos, cujo preço podia chegar aos 700.000 dólares.

A tempestade Elsa se formou na América Central com ventos máximos de 110 km/h. A longo prazo, espera-se que ela chegue à Flórida na manhã de terça-feira, embora exista a possibilidade de que ela se desvie para o Golfo ou para a costa do Atlântico.

Assim, o risco de que Elsa pudesse trazer fortes ventos e enchentes à região fez com que as autoridades temessem pela estabilidade do edifício, o que os levou a optar pela destruição do que havia restado no local.

Na tarde do domingo, foi anunciado que as preparações para a demolição estavam 80% prontas.