Renzi apresenta renúncia após derrota nas eleições italianas

O ex-primeiro-ministro da Itália e secretário-geral do Partido Democrático (PD), Matteo Renzi, apresentou nesta segunda-feira a sua renúncia após os maus resultados obtidos nas eleições gerais de domingo, nas quais o seu partido obteve cerca de 22,85% dos votos.

“É óbvio que, depois deste resultado, eu deixe a direção do partido”, disse Renzi, que afirmou que já pediu ao presidente do PD, Marteo Orfini, que convoque uma assembleia para decidir quem será o próximo secretário-geral. Segundo o ex-primeiro-ministro, isso ocorrerá assim que terminar a formação do novo parlamento e do governo do país.

Renzi, de 43 anos, disse acreditar que o partido não deveria fazer pactos pós-eleitorais com “partidos extremistas” e que vai se opor ao próximo governo.

(Com EFE e Reuters)