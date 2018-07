Reino Unido detém quatro homens por jogar ácido em criança de três anos

Quatro homens foram detidos no Reino Unido após serem acusados de atacar com ácido em uma criança de três anos que estava com sua família em um shopping de Worcester, a 210 quilômetros de Londres, informou hoje (23) a polícia local.

As autoridades detiveram três homens de 22, 25 e 26 anos na capital britânica, enquanto um outro homem, de 39 anos, foi preso em Wolverhampton, outra cidade no centro da Inglaterra que fica a uma hora do local do ataque. Todos eles são suspeitos de conspirar para causar danos físicos graves à vítima.

A criança estava passeando dentro de uma loja com sua família, sentada em um carrinho, quando foi atacada por desconhecidos com substância corrosiva, causando ferimentos em seu rosto e em um dos braços. Após o episódio, foi hospitalizada e já recebeu alta.

O ataque ocorreu no estabelecimento Home Bargains de Tallow Hill, às 13h15 (10h15, em Brasília), informou a polícia de West Mercia. As autoridades pediram a colaboração o público e afirmaram que, por enquanto, não há informações sobre os motivos do ataque.

“O incidente irá, com razão, chocar a comunidade local e eu gostaria de garantir às pessoas que estamos realizando uma investigação completa para identificar os responsáveis”, disse o superintendente-chefe da polícia de West Mercia, Mark Travis, em um comunicado. “Os oficiais estão trabalhando duro para estabelecer exatamente o que aconteceu e qual era a substância envolvida.”

(Com EFE)