Rei emérito da Espanha teve filha em caso extraconjugal, diz jornal

O rei emérito da Espanha, Juan Carlos I, teve uma filha “secreta”, fruto de uma relação extraconjugal. O que pode ser um dos maiores segredos da família real espanhola foi divulgado nesta quinta-feira, 27, pelo jornal espanhol El Confidencial.

Depois do nascimento da infanta Elena, em 1963, de Cristina, em 1965, e do rei Felipe, em 1968, Juan Carlos I teve uma quarta filha, fruto de um caso extraconjugal com uma aristocrata um pouco mais velha que ele. O nome da herdeira é Alejandra, e ela teria nascido entre o final dos anos 1970 e início dos anos 1980.

Como o rei temia que o jovem Felipe VI acabasse se apaixonando por sua meia-irmã sem saber, decidiu notificar sua família e a pequena Alejandra. Hoje, todos os inquilinos do Palacio de la Zarzuela conhecem a história, mas a elite espanhola na época resolveu manter o segredo para preservar o casamento de Juan Carlos I e da rainha Sofia, central para a democracia espanhola.

Para ajudar a filha não reconhecida financeiramente, o monarca precisava de fundos que pudessem circular livremente pela Espanha sem deixar vestígios. A detecção de qualquer uma dessas transferências teria exposto, automaticamente, seu parentesco com Alejandra.

De acordo com as informações do jornal espanhol, só a população da Espanha ainda não sabia da existência de Alejandra. As informações foram confirmadas por três pessoas: a ex-amante do rei, a quem ele teria confessado a paternidade; um empresário de quem Juan Carlos I é amigo há seis décadas; e um antigo namorado de Alejandra, a quem ela também contou o segredo.

A princípio, quando descobriu a identidade do pai, Alejandra e o rei se aproximaram discretamente, mas ele nunca a tratou como os demais filhos. Por isso, a jovem resolveu agir como se não soubesse, e nunca reivindicou nenhum tipo de direito sucessório.

Alejandra nasceu em uma família aristocrata e nunca passou por dificuldades econômicas. Ela viveu com privilégios da nobreza, mesmo chegando na adolescência sem saber quem era seu verdadeiro pai.

A mãe de Alejandra se destacou na Espanha nos anos 1970 pelo perfil liberal e progressista. Ela batia ponto em colunas de fofoca e até se tornou a musa de um famoso estilista de alta costura.

Como a mãe, a quarta filha de Juan Carlos I seguiu o rumo da moda, fazendo campanhas para diversas marcas de roupas e joias. Alejandra nunca revelou o segredo por um misto de medo das consequências para sua vida cotidiana e, contra-intuitivamente, pela lealdade para com a família da qual ela nunca pertenceu.