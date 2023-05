‘Rei Charles tem enorme carinho pelo Brasil’, diz embaixadora a VEJA

Com a ida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Londres para a coroação do rei Charles III, que será realizada neste sábado, 6, a relação entre as duas nações ganhou ainda mais destaque, pontuou a embaixadora do Reino Unido no Brasil, Stephanie Al-Qaq. Nesta sexta-feira, véspera da solenidade, o petista foi recebido pelo primeiro-ministro Rishi Sunak, na residência oficial em Downing Street.

Primeira mulher a ocupar o cargo, Al-Qaq retornou à capital inglesa para celebrar a ascensão ao trono do novo monarca e acompanhar Lula enquanto cumpre sua agenda no país. Segundo a embaixadora, a coroação abre um capítulo na história do Reino Unido após 70 anos de reinado da rainha Elizabeth II, que morreu em setembro do ano passado.

“É uma oportunidade para mostrar ao mundo a monarquia como um elemento da identidade britânica e reafirmar sua função enquanto força de coesão e símbolo de estabilidade entre os países e as populações que formam o Reino Unido”, disse Al-Qaq a VEJA.

+ Lula chega a Downing Street para encontro com premiê Rishi Sunak

Ela relembrou, ainda, o apreço de parte dos brasileiros pela realeza britânica e suas tradições. A cerimônia deste sábado será televisionada para a comunidade internacional.

“A família real é um dos principais símbolos do Reino Unido, principalmente do ponto de vista cultural, e eu acho muito interessante o quanto os brasileiros são fascinados pela monarquia britânica”, disse a embaixadora. “Então, acho que a audiência brasileira também vai acompanhar esse momento histórico”.

Continua após a publicidade

Em dezembro do ano passado, um mês antes da posse de Lula, Al-Qaq relatou a VEJA a sua confiança nas “instituições democráticas brasileiras”, apesar das contestações de apoiadores do ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, sobre o resultado da eleição. Com o petista já no cargo, a embaixadora disse ter entregado uma carta enviada pelo rei Charles sobre a “amizade histórica e calorosa” entre as nações.

“Mais recentemente, no início de março, o rei e o presidente Lula conversaram por telefone e falaram sobre nosso desejo de aprofundar as parcerias com o Brasil. Também discutiram temas relacionados à urgência climática e a preservação da natureza”, afirmou.

+ ‘Esperamos que Brasil retome presença mundial’, diz embaixadora britânica

Apesar do otimismo recente da administração de Lula, a relação entre os Estados é de longa data. O então príncipe Charles visitou pela primeira vez as cidades brasileiras em 1978, quando participou de rodas de samba aos 29 anos. Entre o desejo de conhecer a cultura local e a preocupação com o papel do Brasil em pautas de interesse global, ele participou de compromissos no país em outras três ocasiões, como indica a embaixadora britânica.

“Sei que o Rei tem um enorme carinho pelo Brasil. Já veio quatro vezes aqui e se preocupa muito com a questão climática, em que o país é protagonista. Ele inclusive encontrou governadores brasileiros no âmbito da COP26, em Glasgow”, relembrou o evento que ocorreu há dois anos.

O encontro entre Lula e Sunak nesta sexta-feira, 5, tocou justamente na questão climática. Após a reunião, governo do Reino Unido anunciou que vai investir no Fundo Amazônia, que financia projetos de recuperação da maior floresta tropical do mundo. O valor que será investido não foi tratado na reunião, mas giraria em torno de 80 milhões de libras, o equivalente a 500 milhões de reais, de acordo com fontes que têm conhecimento das tratativas.

Atualmente, o Brasil é o quarto país que mais recebe recursos do International Climate Finance (ICF), o principal programa britânico para financiamento de projetos na área ambiental, com recursos de 260 milhões de libras, cerca de 1,4 bilhão de reais.

Continua após a publicidade

Siga