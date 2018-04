Rebeldes sírios abandonam último reduto insurgente em Ghuta Oriental

A evacuação de combatentes e civis da cidade de Duma, o último reduto rebelde de Ghuta Oriental, nos arredores de Damasco, Síria, começou nesta segunda-feira com a saída de vários ônibus da cidade, informou a imprensa síria.

Quatro ônibus com combatentes do grupo rebelde Yaish Al-Islam e civis abandonaram hoje Duma e saíram pelo corredor de Al Wafidin, que liga a cidade com zonas sob o controle das autoridades e onde agora esperam para partir em direção ao norte da Síria.

A Rússia, aliada do Governo sírio, e o Yaish Al-Islam alcançaram domingo um acordo para realizar a evacuação de combatentes e civis em direção a Jarablus e Al Bab, no norte da Síria e em poder de rebeldes apoiados pela Turquia.

Segundo a imprensa síria, um total de 50 ônibus com civis e combatentes deve partir hoje de Duma em direção a Jarablus. O pacto contempla também uma troca de prisioneiros e o desdobramento da polícia militar russa em Duma.

A cidade é o último reduto rebelde que resta em Ghuta Oriental depois que as facções que controlavam outras partes da região aceitaram ir embora ao norte da Síria. As forças governamentais sírias já reconquistaram 95% dos territórios rebeldes, graças a uma violenta ofensiva iniciada em 18 de fevereiro.

Os ataques do regime, que mataram mais de 1.600 civis em cinco semanas, obrigaram os grupos rebeldes, encurralados e enfraquecidos, a aceitar os acordos preparados pela Rússia.

(Com EFE e AFP)