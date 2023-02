Rebeldes na Indonésia sequestram piloto neozelandês e postam fotos

Separatistas na região de Papua, na Indonésia, divulgaram nesta quarta-feira, 15, imagens de um piloto neozelandês feito refém na semana passada. Eles dizem que o homem passa bem de saúde, mas disseram que ele não seria libertado até que as autoridades reconhecessem a independência da área.

O piloto, Philip Mehrtens, que pilotava um avião operado pela companhia aérea Susi Air, foi sequestrado por combatentes do Exército de Libertação Nacional de Papua Ocidental na semana passada, após pousar na remota região de Nduga.

Segundo a agência de notícias Reuters, um amigo de Mehrtens, que não quis ser identificado devido à sensibilidade do assunto, confirmou sua identidade.

Sebby Sambom, porta-voz do exército rebelde, compartilhou fotos e vídeos de um homem vestindo jaqueta jeans, cercado por um grupo de cerca de dez combatentes, alguns deles armados.

“Os militares da Papuásia, que me levaram cativo para lutar pela independência da Papuásia, pedem que os militares indonésios voltem para casa na Indonésia. Se não, permanecerei cativo por toda a minha vida”, disse Mehrtens em um vídeo.

Um dos combatentes está segurando a bandeira “Estrela da Manhã”, um símbolo da independência de Papua.

