Como uma partida de futebol na Indonésia terminou com 125 mortos

Um tumulto provocou a morte de pelo menos 125 pessoas após uma briga entre torcida e jogadores durante uma partida de futebol da liga nacional da Indonésia no sábado 1. Autoridades estimam que o incidente seja um dos piores desastres esportivos do país.

O conflito foi desencadeado no estádio da cidade de Malang, província de Java Oriental, pela fúria dos torcedores do Arema Malang. Espectadores inconformados com a derrota por 3 a 2 para o Persebaya Surabaya invadiram o campo de futebol e atacaram os jogadores e dirigentes do time com garrafas e outros objetos.

A polícia de choque respondeu com gás lacrimogêneo, que é proibido nos estádios de futebol pela Fifa. O confronto gerou pânico na multidão de 42 mil espectadores, que correram para um portão de saída para evitar o gás lacrimogêneo.

Oficiais das forças de segurança afirmaram que mais de 100 pessoas ficaram feridas e pelo menos 125 pessoas morreram, incluindo crianças e dois policiais, a maioria pisoteada.

A onda de violência também se espalhou para o lado de fora do estádio, onde pelo menos cinco carros da polícia foram derrubados e incendiados.

O futebol é o esporte mais popular no arquipélago asiático, com torcedores fortemente ligados aos seus clubes. O fanatismo da população com o esporte geralmente termina em violência e vandalismo. Desde 1995, pelo menos 86 pessoas foram mortas em durante incidentes em estádios, segundo a Save Our Soccer, organização de vigilância do futebol indonésio.

Além dos confrontos mortais em partidas da liga nacional, os jogos eliminatórios da Copa do Mundo também foram motivo de conflitos entre torcedores indonésios e malaios.

Em setembro de 2019, torcedores malaios foram ameaçados e atingidos por projéteis em uma eliminatória da Copa do Mundo em Jacarta, e o ministro do Esporte da Malásia teve que ser evacuado do estádio depois que a violência eclodiu. Dois meses depois, torcedores atiraram sinalizadores e garrafas uns contra os outros em outra partida em Kuala Lumpur, capital malaia.

Também em 2019, depois de perder a final do campeonato sub-22 para o Vietnã nos Jogos do Sudeste Asiático, os torcedores indonésios foram às redes sociais para insultar, assediar e enviar ameaças de morte a jogadores vietnamitas e até suas famílias.

O presidente indonésio, Joko Widodo, expressou seu profundo pesar e ordenou uma investigação completa sobre as mortes. Ele também ordenou a suspensão da liga principal de futebol até que uma reavaliação de segurança seja realizada e uma segurança mais rígida seja implementada. Widodo disse esperar que “esta seja a última tragédia do futebol na Indonésia”.

A associação de futebol da Indonésia também proibiu o clube Arema Malang de jogar partidas de futebol pelo restante da temporada. O grupo de direitos humanos Anistia Internacional pediu à Indonésia que investigue o uso de gás lacrimogêneo no estádio e garanta que os responsáveis pela violência sejam julgados em tribunal aberto.