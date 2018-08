Rashida Tlaid deverá se tornar primeira deputada muçulmana dos EUA

Um total recorde de 182 concorrerão à Câmara dos Deputados nas eleições de novembro nos Estados Unidos, informou hoje (8) a rede de televisão CNN, com base em dados do Centro para Mulheres Americanas na Política (CAWP). As primárias republicanas e democratas em quatro Estados, na terça-feira, confirmaram duas candidatas a governos estaduais e outras 11 para a Câmara

Nesse avanço das mulheres à cena política americana está a chance elevada de acesso da primeira muçulmana à Câmara dos Deputados. A democrata Rashida Tlaid venceu a primária democrata no 13º distrito de Michigan, que inclui partes de Detroit, e não terá nenhum republicano como concorrente, o que a torna a favorita na eleição.

Ontem, houve eleições primárias dos partidos democrata e republicano nos Estados de Kansas, Michigan, Missouri e Washington. Laura Kelly foi eleita candidata ao governo de Kansas, e Gretchen Whitmer, ao governo de Michigan. Ambas são democratas.

Em 2016, 167 mulheres concorreram por uma cadeira na Câmara dos Deputados. O recorde anterior de número de mulheres em disputas por governos estaduais foi batido em 1994, com dez concorrentes, segundo a CAWP. Atualmente, apenas 20% dos congressistas americanos são mulheres, e os homens devem continuar a ocupar a maior parte dos cargos eletivos.

“Estamos rastreando, claro, se vamos bater o mais importante recorde deste ano: o número de mulheres em postos eletivos públicos”, afirmou a diretora do CAWP, Debbie Walsh, em um comunicado. Para ela, os resultados das primárias de terça-feira são “lembretes de que as mulheres devem estar dentro [da competição] para vencê-la”.