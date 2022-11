Rapper que protestou contra governo no Irã é condenado à pena de morte

O rapper curdo Saman Yasin foi condenado à execução por um tribunal do Irã após apoiar manifestações anti-regime no país. A sentença dada nesta sexta-feira, 11, ao artista ocorre em meio a denúncias de que ele e outros manifestantes estão sendo submetidos a tortura na prisão.

Yasin foi acusado de “travar guerra contra Deus” depois de postar seu apoio à onda de protestos que ocorrem desde setembro no Irã.

Saman seydi #SamanYasin , the Kurdish rapper from #Kermanshah was arrested by the security forces on October 2nd during protests in #Teheran . He was reportedly subjected to severe physical torture. Saman has been sentenced to death for protesting against regime. pic.twitter.com/MY80WHmv9o

— Afshin Ismaeli (@Afshin_Ismaeli) November 3, 2022