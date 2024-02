Quem vem para o G20 no Rio? Confira a lista completa de participantes

O Rio de Janeiro recebe nesta quarta-feira, 21, os ministros das Relações Exteriores dos membros do G20, bloco que reúne as maiores economias do mundo, sob presidência do Brasil desde dezembro do ano passado, para o primeiro de dois dias de reunião. O evento será liderado pelo chanceler brasileiro, Mauro Vieira, e contará com representantes de todos os países do grupo.

Além do Brasil, compõem o G20 a África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia, além dos blocos União Africana e União Europeia. Juntos, representam cerca de 85% do PIB mundial, 75% do comércio internacional e dois terços da população do planeta.

Todos enviarão seus chanceleres ou representantes diplomáticos ao Museu do Amanhã, na Marina da Glória, onde será realizada a reunião desta quarta e quinta. É a primeira vez que o Brasil ocupa a presidência do fórum.

O encontro no Rio também contará com a presença de enviados de países convidados: Angola, Egito, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Nigéria, Noruega, Portugal, Singapura, Bolívia, Paraguai e Uruguai. Mais de 10 entidades também receberam convite, como as Nações Unidas, a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Fundo Monetário Internacional (FMI).

Confira os participantes

Países membros:

Brasil – Mauro Vieira (Ministro das Relações Exteriores)

Índia – Vellamvelly Muraleedharan (Ministro de Estado das Relações Exteriores)

África do Sul – Naledi Pandor (Ministro das Relações Exteriores)

União Africana – Albert M. Muchanga (Comissário do Comércio e Indústria)

Argentina – Diana Mondino (Ministra das Relações Exteriores)

Austrália – Katy Gallagher (Ministra das Finanças, Ministra da Mulher, Ministra da Função Pública)

Canadá – Mélanie Joly (Ministra das Relações Exteriores)

China – Ma Zhaoxu (Vice-Ministro Executivo das Relações Exteriores)

União Europeia – Josep Borrell (Alto Representante da União Europeia)

França – Stéphane Séjourné (Ministro das Relações Exteriores)

Alemanha – Annalena Baerbock (Ministra das Relações Exteriores)

Indonésia – Retno Lestari Priansari Marsudi (Ministro das Relações Exteriores)

Itália – Edmondo Cirielli (Vice-Ministro das Relações Exteriores)

Japão – Yōko Kamikawa (Ministro das Relações Exteriores)

México – Alicia Bárcena (Ministra das Relações Exteriores)

Coreia do Sul – Cho Tae-yul (Ministro das Relações Exteriores)

Rússia – Sergey Lavrov (Ministro das Relações Exteriores)

Arábia Saudita – Faisal bin Farhan Al-Saud (Ministro das Relações Exteriores)

Turquia – Hakan Fidan (Ministro das Relações Exteriores)

Reino Unido – David Cameron (Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros)

Estados Unidos – Antony Blinken (Secretário de Estado)

Convidados do G20:

Angola – José Massano (Ministro da Cooperação Económica)

Bolívia – Celinda Sosa Lunda (Ministra das Relações Exteriores)

Egito – Sameh Shoukry (Ministro das Relações Exteriores)

Nigéria – Samson Sunday Itegboje (Embaixador)

Noruega – Espen Barth Eide (Ministro das Relações Exteriores)

Paraguai – Ruben Ramirez (Ministro das Relações Exteriores)

Portugal – João Gomes Cravinho (Ministro dos Negócios Estrangeiros)

Singapura – Mohamad Maliki Bin Osman (Ministro de Estado no Gabinete do Primeiro Ministro)

Espanha – Diego Martínez Belío (Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Globais)

Organizações internacionais:

OTCA (Organização do Tratado de Cooperação Amazônica) – Vanessa Grazziotin (Diretora Executiva)

CAF (banco de desenvolvimento da América Latina) – Sergio Díaz-Granados Guida (Presidente Executivo)

CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) – Zacarias da Costa (Secretário Executivo)

FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura) – Qu Dongyu (Diretor Geral)

BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) – Amanda Glassman (Conselheira Executiva)

OIT (Organização Internacional do Trabalho) – Vinicius Carvalho Pinheiro (Diretor do Escritório da OIT no Brasil)

FMI (Fundo Monetário Internacional) – Kristina Kostial (Diretora Adjunta)

ONU (Organização das Nações Unidas) – Amina J. Mohammed (secretária-geral adjunta)

UNCTAD (Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento) – Rebeca Grynspan (Secretária Geral)

UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) – Audrey Azoulay (Diretora Geral)

WB (Banco Mundial) – Johannes Zutt (Diretor Nacional para o Brasil)

OMS (Organização Mundial da Saúde) – Stéphanie Seydoux (Enviada da OMS para Assuntos Multilaterais)

OMC (Organização Mundial do Comércio) – John Hancock (Conselheiro de Desenvolvimento de Políticas)