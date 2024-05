Quem foi o beato millennial que teve milagres reconhecidos pelo papa

O primeiro beato “millennial”, Carlos Acutis, teve seu segundo milagre reconhecido pelo papa Francisco nesta quinta-feira, 23. Com o isso, é esperado que o adolescente católico, que morreu de leucemia em 2006, possa ser santificado pela Igreja Católica, informou o principal veículo de notícias do Vaticano, o Vatican News.

Nascido em Londres, na Inglaterra, em 3 de maio 1991, o adolescente criado em Milão, na Itália, ficou conhecido por criar um site dedicado exclusivamente à catalogação de cada milagre. Além disso, era responsável por evangelizar as pessoas online, comportamento que lhe rendeu o apelido de “padroeiro da Internet” entre os fiéis.

Católico e devoto de Virgem Maria desde criança, Acutis também era aficionado por computadores e tinha um conhecimento sobre os eletrônicos acima da média, motivo pelo qual decidiu criar uma plataforma online para juntar os religiosos.

O jovem que morreu no dia 12 de outubro de 2006, dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, foi beatificado no dia 10 de outubro de 2020. Atualmente seu corpo está exposto no Santuário do Despojamento em Assis, no centro da Itália, vestido de calça jeans e tênis da Adidas. Segundo o Vaticano, Acutis está em “bom estado” de conservação e seus restos mortais foram “recompostos”.

Milagres do “millennial”

Beatificado em 2020 pelo Vaticano após seu primeiro milagre ser reconhecido pela Igreja, Acutis teria na ocasião curado uma criança brasileira que tocou em uma relíquia sua no dia 12 de outubro de 2010, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

Na época, o padre Marcelo Tenório, da Paróquia São Sebastião, começou a realizar uma missa anual no dia de Nossa Senhora Aparecida. Durante a celebração religiosa, a roupa de Acutis foi exposta para os fiéis. Foi durante a festa que um avô desesperado com o diagnóstico de seu neto o levou para a paróquia. Ao tocar a vestimenta, o menino teria sido curado.

Já em seu segundo milagre, reconhecido nesta quinta, o adolescente teria curado um jovem da Costa Rica após um acidente de bicicleta, em 2022. A jovem estava internada com poucas chances de sobrevivência. Porém, foi recuperou-se após mãe rezar em na tumba de Acutis na Itália.