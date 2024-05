Papa Francisco reconhece milagre atribuído a primeiro beato Millennial

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Conhecido como “padroeiro da internet”, o beato Carlo Acutis teve um milagre a ele atribuído e reconhecido pelo Papa Francisco. Nesta quinta-feira, 23, o pontífice recebeu em audiência o prefeito do Dicastério das Causas dos Santos, cardeal Marcello Semeraro, para tratar da canonização dos beatos José Allamano, Marie-Léonie Paradis e Elena Guerra, além de Acutis. A data da canonização dos quatro jovens será conhecida no consistório convocado pelo Papa em dia a ser definido. Acutis usava as redes sociais para evangelizar e tinha conhecimentos de ciências da computação.

O reconhecimento abre a possibilidade para a sua canonização, ainda em data a ser definida. O milagre, no entanto, não foi detalhado pelo Vaticano. Acutis nasceu em 3 de maio de 1991 em Londres, na Inglaterra, e morreu em 12 de outubro de 2006, aos 15 anos, em Monza, na Itália. Seu corpo foi preservado com roupas informais. Por isso, é chamado como o “primeiro beato de tênis e calça jeans”.

“Carlo será proclamado Santo. Passando assim do culto local, por sua condição de beato, ao culto universal que caracteriza os santos canonizados. A Igreja de Assis está em festa. Louvado seja o Senhor, que faz grandes coisas para impulsionar o nosso entusiasmo na coerência cristã e no anúncio do Evangelho”, afirma, em nota, dom Domenico Sorrentino, bispo de Assis, na Itália.