Quem é Andrew Tate, o ícone machista da Geração Z?

Preso desde o dia 29 de dezembro na Romênia por suspeita de estupro, formação de grupo do crime organizado e tráfico de pessoas, o ex-kickboxer do Reino Unido Andrew Tate, de 36 anos, ganhou fama após uma breve passagem pela versão britânica do reality show Big Brother, em 2016. Ele foi expulso do programa depois que surgiu um vídeo em que ele aparece para atacar uma mulher com um cinto.

Ele e o irmão, Tristan, permanecerão sob custódia da polícia até 27 de fevereiro, depois que um tribunal romeno estendeu sua detenção preventiva. Autoridades romenas afirmam que os irmãos faziam parte de um grupo do crime organizado que explorava mulheres, forçando-as a criar conteúdo pornográfico.

Tate e Tristan negam as acusações contra eles. Mas, como ainda não foram formalmente indiciados, ainda não tiveram a chance de se declarar culpados ou inocentes.

Andrew Tate se mudou para a capital romena, Bucareste, há cinco anos e tem milhões de seguidores online, mesmo tendo sido banido de sites como TikTok, Instagram, Facebook e YouTube por comentários misóginos.

Tate se apresenta como um “guru de autoajuda” para jovens, e seus vídeos no TikTok – quando ainda podia publicar conteúdo na rede, antes de agosto do ano passado – foram vistos 11,6 bilhões de vezes. Um dos seus conteúdos descreve uma visão de mundo que inclui sua preferência por namorar apenas mulheres de 18 e 19 anos e a crença de que as vítimas de estupro devem “assumir a responsabilidade” pela agressão.

Tate fazia conteúdo digital sobre como ter sucesso na vida sexual. Ele argumenta que, se um homem não consegue atrair uma mulher, esse é um problema que pode ser resolvido por meio do auto-aperfeiçoamento. O influencer faz parte de um ecossistema online machista e conviveu com nomes como Alex Jones, um proeminente teórico da conspiração, e Donald Trump Jr., o filho mais velho do ex-presidente.

Ele se tornou o influencer mais popular entre os americanos da Geração Z, dos nascidos após 1996, de acordo com uma pesquisa semestral de mais de 14 mil adolescentes do país feita pela Piper Sandler, uma empresa financeira que pesquisa dados do consumidor. À pesquisa, professores relataram que meninos de 11 anos o elogiam e querem imitá-lo.

Em 2021, Tate fundou a Hustlers University, uma plataforma online onde jovens podem fazer cursos de negócios e investimentos por US$ 49,99 ao mês. Também deu aos alunos recompensas financeiras por promoverem seu discurso misógino por meio de um programa de marketing de afiliados, agora suspenso.

Embora a maioria das plataformas tenha banido suas contas, graças a um fluxo contínuo de conteúdo gerado por fãs e seguidores, suas opiniões já se espalharam por todos os cantos das redes sociais. Mesmo que tenha sido preso, parece que o estrago foi feito.