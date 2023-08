Queda de avião em rodovia na Malásia deixa 10 mortos

Pelo menos 10 pessoas morreram depois que um avião fretado caiu em uma via expressa ao norte de Kuala Lumpur, na Malásia, nesta quinta-feira, 17. O avião colidiu com um carro e uma motocicleta, cada um carregando apenas um motorista.

A Autoridade de Aviação Civil da Malásia informou em um comunicado que o avião, transportando seis passageiros e dois tripulantes, partiu do Aeroporto Internacional de Langkawi e seguia para o Aeroporto Sultan Abdul Aziz Shah.

“O primeiro contato feito pela aeronave com a Torre de Controle de Tráfego Aéreo de Subang foi às 14h47 e a autorização de pouso foi dada às 14h48”, disse o comunicado. Às 14h51 do horário local, a “Torre de Controle observou fumaça proveniente do local do acidente, mas nenhuma chamada de socorro foi feita pela aeronave”, acrescentou.

Vídeos e imagens da cena feitos pela mídia malaia mostraram uma seção queimada da rodovia isolada, com fumaça no ar. Nas redes sociais, também circulam vídeos do momento exato da queda do avião.

Nenhuma das pessoas envolvidas no acidente sobreviveu e os seus corpos foram levados para o hospital para a identificação. O Ministério dos Transportes está conduzindo uma investigação sobre o incidente.

“A equipe forense está coletando os restos mortais e os levará ao Hospital Tengku Ampuan Rahimah em Klang para exame post-mortem e processo de identificação”, disse Hussein Omar Khan, chefe da polícia de Selangor.

