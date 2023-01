Quarto massacre na Califórnia: mais um tiroteio deixa ao menos três mortos

A Califórnia registrou um quarto tiroteio no estado neste mês, o terceiro só nesta semana, que deixou ao menos três mortos e outras quatro pessoas feridas em Beverly Crest, um bairro nobre de Los Angeles. De acordo com a Agence France-Presse, o tiroteio ocorreu às 2h30 (horário local) deste sábado, 28, quando três pessoas, que estavam dentro de um carro, foram alvejadas com balas. As vítimas sobreviventes transitavam pelo local do crime. A polícia investiga a motivação do crime.

Segundo a AFP, o sargento Frank Preciado, do Departamento de Polícia de Los Angeles, os feridos foram levados para um hospital e estão em estado crítico, então o número de fatalidades pode subir a qualquer momento. Ninguém teve sua identidade divulgada ainda.

Tiroteios

No dia 16 de janeiro, seis pessoas, incluindo uma criança de 10 meses, foram mortas a tiros em um provável “acerto de contas” entre gangues no condado de Tulare. A polícia foi acionada por um dos sobreviventes por volta das 3h30 (horário local). Dois corpos foram encontrados na rua e os demais dentro da casa. Cinco dias depois, em 21 de janeiro, um ataque deixou onze pessoas mortas na cidade de Monterey Park. O atirador identificado como Huu Can Tran, de 72 anos, foi encontrado morto dentro de uma van após o ataque. Na última segunda-feira, 23, um idoso de 67 anos matou sete ex-colegas de trabalho na cidade costeira de Half Moon Bay, todos sino-americanos. O acusado foi preso.