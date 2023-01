Nos Estados Unidos, dois massacres em apenas três dias

Foram dois massacres em apenas três dias. Em 21 de janeiro, um homem de 72 anos de origem asiática matou onze pessoas e deixou outras nove feridas em um estúdio de dança de salão em Monterey Park, na Califórnia, onde a comunidade local celebrava o Ano-Novo lunar do Oriente. O criminoso foi depois encontrado morto dentro de uma van. A vigília à luz de velas em homenagem aos corpos caídos, no dia 24, coincidiu com uma outra barbaridade na véspera — o assassinato de sete ex-colegas de trabalho de um senhor de 67 anos, na cidade costeira de Half Moon Bay, todos sino-americanos. O acusado foi preso. As investigações avançam rapidamente. Os inaceitáveis episódios iluminam um drama: apenas em 2023, em todos os Estados Unidos, houve 37 ataques a bala. “É tragédia após tragédia”, resumiu o governador da Califórnia, Gavin Newsom. Mas a melhor definição — que chama a atenção para uma catástrofe global, e não apenas americana — está nas palavras de um cartaz da noite de luto: “O problema são as armas”. Nos Estados Unidos, desde a extinção da lei que proíbe fuzis de assalto em 2004, que não foi renovada por falta de um acordo entre os partidos Republicano e Democrata, o que se instalou foi uma guerra. Nesse período, a indústria armamentista faturou mais de 1 bilhão de dólares. O espanto é uma boa lição para o Brasil. É excelente, para dizer o mínimo, que o país comece a recuar nesse campo, depois da liberalidade dos últimos quatro anos.

Publicado em VEJA de 1º de fevereiro de 2023, edição nº 2826